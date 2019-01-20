USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,708.58 $
МОСКВА-4°C10:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Россиянин выпал с балкона на горнолыжном курорте в Альпах

imagebroker.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара в итальянских Альпах.

По данным местных СМИ, мужчина выпал с балкона, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.

Немецкое издание Die Neue Südtiroler Tageszeitung утверждает, что погибший являлся гражданином РФ.

Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла на окружной дороге около шведского города Кируна. Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте.


#туристы #лыжи #курорты #Альпы
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
происшествия 23:16, 9 января 2019
Туристка из России найдена мёртвой в Таиланде
происшествия 17:29, 9 января 2019
Автобус с туристами из России попал в ДТП в Таиланде
происшествия 16:45, 7 января 2019
Травмированных туристов спасли в горах Крыма
Лента новостей
культура 09:59
Продюсеры признали «Зелёную книгу» лучшим фильмом
происшествия 09:46
Гибель семьи скрывают от жителя Магнитогорска
происшествия 09:40
Более 500 жителей Железноводска остались без воды
спорт 09:39
Пакьяо победил Бронера и в 40 лет остался чемпионом мира
в мире 09:35
Танцор обвинил Майкла Джексона в изнасиловании
Другие новости
происшествия 09:46
Гибель семьи скрывают от жителя Магнитогорска
происшествия 09:40
Более 500 жителей Железноводска остались без воды
происшествия 07:20
Маски и таблетки раздают жителям окутанного смогом Сибая
происшествия 06:33
Часть Барнаула осталась без отопления
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top