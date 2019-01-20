Россиянин выпал с балкона на горнолыжном курорте в Альпах

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Российский турист погиб на горнолыжном курорте Корвара в итальянских Альпах.

По данным местных СМИ, мужчина выпал с балкона, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.

Немецкое издание Die Neue Südtiroler Tageszeitung утверждает, что погибший являлся гражданином РФ.

Ранее News.ru писал, что в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла на окружной дороге около шведского города Кируна. Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте.