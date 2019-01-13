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Шесть иностранных туристов погибли в аварии в Швеции

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла вечером 12 января на окружной дороге около шведского города Кируна.

Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте. Полиция уже допросила обеих жертв аварии, сообщает газета Barometern.

Как ранее писал News.ru, 17-летняя жительница американского города Лейтон (штат Юта) попала в ДТП из-за набирающего популярность челленджа #BirdBoxChallenge. Его суть состоит в том, чтобы пытаться делать повседневные вещи с закрытыми глазами.


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