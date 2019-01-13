Шесть иностранных туристов погибли в аварии в Швеции

https://news.ru/storage/news/e06c9a70d0b0c88f900bad81ebb107da/fad69eea-d502-486e-b282-03fa786f99c4_850.jpg ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли шесть иностранных туристов. Авария произошла вечером 12 января на окружной дороге около шведского города Кируна.

Водитель грузовика не получил серьёзных травм, в настоящее время он находится в состоянии шока. Ещё один пострадавший был госпитализирован на вертолёте. Полиция уже допросила обеих жертв аварии, сообщает газета Barometern.

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