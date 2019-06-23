https://static.news.ru/photo/e1e1876e-95b1-11e9-9f81-fa163e074e61_1024.jpg Ольга Гусева Фото: twitter.com/GusevaOlyaa

Заместителя главы штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу.

Полиция заявила, что против неё возбуждено уголовное дело. Везут в неизвестном направлении, — написал Навальный в Facebook .

Как сообщил в Twitter соратник оппозиционера Леонид Волков, Гусева якобы проходит по делу о нарушении тайны частной жизни.

К настоящему времени активистку отпустили, причины задержания до сих пор неизвестны, говорится на странице петербургского штаба Навального в Twitter .

Ольга Гусева на свободе. Но ничего не закончилось, причины задержания до сих пор неизвестны. Если Беглов думает, что вот такими трюками он способен помешать нашей работе, то он ошибается. pic.twitter.com/uZU8XEX4br — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 23 июня 2019 г.

Ольга Гусева стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.

Как писал News.ru, ГУ МВД по Петербургу начало проверку после публикации видеозаписи о фальсификации подписей в поддержку Беглова.