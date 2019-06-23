Заместителя главы штаба оппозиционера Алексея Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу.
Полиция заявила, что против неё возбуждено уголовное дело. Везут в неизвестном направлении, — написал Навальный в Facebook.
Как сообщил в Twitter соратник оппозиционера Леонид Волков, Гусева якобы проходит по делу о нарушении тайны частной жизни.
К настоящему времени активистку отпустили, причины задержания до сих пор неизвестны, говорится на странице петербургского штаба Навального в Twitter.
Ольга Гусева на свободе. Но ничего не закончилось, причины задержания до сих пор неизвестны. Если Беглов думает, что вот такими трюками он способен помешать нашей работе, то он ошибается. pic.twitter.com/uZU8XEX4br
Ольга Гусева стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района Северной столицы заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.