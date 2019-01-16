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Пожар после взрыва на питерском химзаводе потушен

vk.com/ЧП Помощь на дороге СПБ

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Возгорание на заводе «Полипласт» в Ленинградской области, где произошёл взрыв на складе, полностью ликвидировано. По информации МЧС, в результате ЧП повреждена половина производственного здания.

Площадь разрушений составила 20×60 м, уточнили в ведомстве.

Причиной ЧП, как сообщал News.ru, могли стать нарушения при хранении горюче-смазочных материалов. Несмотря на то, что завод расположен примерно в 10 км от города Кингисепп, в некоторых жилых домах на окнах появились трещины.

В результате взрыва лёгкие ранения получили 4 человека, один из них госпитализирован. Причины и обстоятельства инцидента выясняет следственная группа СК.


#пожары #взрывы #Ленинградскаяобласть
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