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Мэр Нефтеюганска был в конфликте с правоохранителями

Сергей Дегтярёв admugansk/vk.com

Сергей Дегтярёв

происшествия [ версия для печати ]

Обыски в квартире мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва и в городской администрации могли стать результатом его конфликта с правоохранительными органами.

«Глава муниципалитета инициировал отставку с поста вице-мэра Нефтеюганска Сергея Лагойды — выходца из органов госбезопасности», — заявил РИА Новости источник в муниципалитете.

Лагойда в администрации курировал вопросы экономики, и его увольнение «привело к серии внутренних конфликтов в городе».

Ранее News.ru писал, что сотрудники спецслужб задержали мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Однако в пресс-службе мэрии информацию опровергли. Там заявили, что глава города находится на рабочем месте. Между тем паблик «Голос Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что Дегтярёв якобы может быть причастен к махинациям, связанным с перепродажей земельного участка под строительство торгового центра. Речь идёт о сотнях миллионов рублей.


#обыски #мэр #хмао #Нефтеюганск
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