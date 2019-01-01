Каток в парке Горького после ЧП с мостом возобновит работу

Площадка с катком в парке Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост, продолжит работу в штатном режиме. На устранение последствий инцидента и проведение необходимых оперативных действий потребуются сутки.
Возобновление работы катка запланировано на 2 января, сообщили в пресс-службе парка.
Там уточнили, что к инциденту привело «нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода». Причины случившегося выясняются. Повреждённая конструкция будет восстановлена в ближайшее время.
Остальные площадки парка продолжают работать в обычном режиме.
Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.
Они получат компенсации от столичных властей независимо от места регистрации.