USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Каток в парке Горького после ЧП с мостом возобновит работу

vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Площадка с катком в парке Горького, где в новогоднюю ночь обрушился мост, продолжит работу в штатном режиме. На устранение последствий инцидента и проведение необходимых оперативных действий потребуются сутки.

Возобновление работы катка запланировано на 2 января, сообщили в пресс-службе парка.

Там уточнили, что к инциденту привело «нарушение целостности секции деревянного пешеходного перехода». Причины случившегося выясняются. Повреждённая конструкция будет восстановлена в ближайшее время.

Остальные площадки парка продолжают работать в обычном режиме.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.

Они получат компенсации от столичных властей независимо от места регистрации.


#москва #паркгорького #обрушения
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
происшествия 15:04, 1 января 2019
Пострадавшие в столичном парке Горького получат компенсации
происшествия 14:53, 1 января 2019
Собянин поручил уволить директора парка Горького
происшествия 00:59, 1 января 2019
Мост с людьми рухнул в парке Горького в Москве
Лента новостей
общество 17:15
Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве
происшествия 17:09
Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира
в мире 17:07
Трамп поздравил недоброжелателей с Новым годом
в мире 17:00
Бельгийцы до сих пор не обменяли на евро миллиарды франков
спорт 16:59
Кудерметова разгромила Павлюченкову на турнире WTA
Другие новости
происшествия 17:09
Стала известна личность хоккеиста-авиадебошира
происшествия 16:59
Газ в пострадавшем от взрыва доме пока не подключают
происшествия 16:34
Авария в Брянской области унесла жизни двух человек
происшествия 15:41
Медики: шансы у спасённого в Магнитогорске младенца есть
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top