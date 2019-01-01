Власти назвали причину обрушения моста в Москве

https://news.ru/storage/news/3e7c5d73587c8289a6f3754fcce28119/b98ccd4e-fe49-49ec-aaee-ec79c761281a_850.jpg Андрей Никеричев/АГН "Москва"

Причиной обрушения перехода в московском парке Горького стала неисправность конструктивных элементов катка. Об этом сообщают власти российской столицы.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Как писал News.ru, в результате ЧП пострадали 13 человек. До этого говорилось о 10 пострадавших.

В Сети появилось видео инцидента.