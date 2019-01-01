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Власти назвали причину обрушения моста в Москве

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Причиной обрушения перехода в московском парке Горького стала неисправность конструктивных элементов катка. Об этом сообщают власти российской столицы.

«В результате технической неисправности конструктивных элементов катка в парке Горького произошла поломка оборудования. Уже через несколько минут после происшествия пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Как писал News.ru, в результате ЧП пострадали 13 человек. До этого говорилось о 10 пострадавших.

В Сети появилось видео инцидента.


#москва #мост #обрушение #мэрия #паркгорького
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