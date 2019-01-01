Мост с людьми рухнул в Парке Горького в Москве

https://news.ru/storage/news/098f4f79c60fff11184cb418caf965c7/83aa5289-9004-4601-8c45-3b09f8226c8b_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press эксклюзивы

Мост со стоявшими на нём людьми обрушился в Парке Горького в Москве. Об этом сообщило столичное МЧС.

Мост обрушился на катке на ул. Крымский вал. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает собственный источник News.ru.

Ранее News. ruсообщал, что 120-метровый пролёт моста в селе Братки Терновского района Воронежской областиобрушился 21 октября, когда по одной его стороне проезжали два КамАЗа с зерном, а на другой проводились плановые ремонтные работы. Пострадали шесть человек — два водителя грузовиков и четверо рабочих.