Мост с людьми рухнул в Парке Горького в Москве

Мост со стоявшими на нём людьми обрушился в Парке Горького в Москве. Об этом сообщило столичное МЧС.
Мост обрушился на катке на ул. Крымский вал. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает собственный источник News.ru.
Ранее News. ruсообщал, что 120-метровый пролёт моста в селе Братки Терновского района Воронежской областиобрушился 21 октября, когда по одной его стороне проезжали два КамАЗа с зерном, а на другой проводились плановые ремонтные работы. Пострадали шесть человек — два водителя грузовиков и четверо рабочих.