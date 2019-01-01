Врачи оценили состояние пострадавших в парке Горького

Получившие ранения при обрушении моста в новогоднюю ночь гости парка Горького находятся в удовлетворительном состоянии.
В пресс-службе зоны отдыха со ссылкой на департамент здравоохранения отметили, что врачи уделили внимание всем обратившимся за помощью.
Восстановить обрушившуюся конструкцию планируется в ближайшее время. На данный момент выясняются причины случившегося.
«Каток в парке Горького продолжит работу в штатном режиме с 2 января», — уточнили в пресс-службе.
Там отметили, что все остальные площадки зоны отдыха работают в штатном режиме, передаёт ТАСС.
Как сообщал News.ru, ранее московские власти сказали, что причиной обрушения перехода в парке Горького стала неисправность конструктивных элементов катка. В результате ЧП пострадали 13 человек. В Сети опубликовано видео инцидента.