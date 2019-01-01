Пострадавшие в столичном парке Горького получат компенсации

https://news.ru/storage/news/2786d5286f292dc1cfde02c84f7207f8/0d8afff6-c920-4d83-8398-15fc509649d6_850.jpg Киселев Сергей/АГН "Москва"

Пострадавшим в происшествии на катке в московском парке Горького выплатят компенсации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который навестил людей в больнице.

Сумма компенсаций составит до 500 тысяч рублей.

«Слава богу, тяжёлых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — написал Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что большинство пострадавших — гости столицы. Однако, как заверил мэр, это не повлияет на выплаты.

Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тысяч рублей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 января 2019 г.

Собянин также пообещал наказать виновных. Как сообщал News.ru, мэр столицы поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.