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Пострадавшие в столичном парке Горького получат компенсации

Киселев Сергей/АГН "Москва"

происшествия [ версия для печати ]

Пострадавшим в происшествии на катке в московском парке Горького выплатят компенсации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, который навестил людей в больнице.

Сумма компенсаций составит до 500 тысяч рублей.

«Слава богу, тяжёлых травм нет, но людям праздник испортили основательно», — написал Собянин в своём микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что большинство пострадавших — гости столицы. Однако, как заверил мэр, это не повлияет на выплаты.

Собянин также пообещал наказать виновных. Как сообщал News.ru, мэр столицы поручил департаменту культуры уволить директора парка, хотя и назвал решение непростым.

Обрушение моста произошло в парке Горького сразу после боя курантов в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.


#москва #паркгорького #обрушения
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