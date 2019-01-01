Собянин поручил уволить директора парка Горького

Мэр Москвы Сергей Собянин направил в департамент культуры столицы поручение уволить директора парка Горького, где в новогоднюю ночь рухнул деревянный мост.
Он подчеркнул, что в связи с происшествием будет проведено тщательное расследование, а все виновные будут наказаны.
«Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьёзную недоработку», — отметил мэр.
При этом Собянин заявил, что решение об увольнении директора парка было для него «непростым».
Ранее News.ru писал, что получившие ранения при обрушении моста находятся в удовлетворительном состоянии. В пресс-службе зоны отдыха со ссылкой на департамент здравоохранения отметили, что врачи уделили внимание всем обратившимся за помощью.