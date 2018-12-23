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Житель Башкирии угнал машину с пассажирами

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.

Ситуация осложнилась тем, что в транспортном средстве в момент угона находились жена и 16-летний сын водителя. Далеко уехать преступнику не удалось — через несколько метров он не справился с управлением и врезался в здание.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев заведённую машину, задержанный решил покататься на ней. Его поместили под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает Башкортостан 24.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об инциденте правоохранителям сообщил 32-летний москвич. 


#угон #машина #башкирия #пассажиры
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