Житель Башкирии угнал машину с пассажирами

https://news.ru/storage/news/c44965b13b727cc7c1f1a3ab87c8c123/eab44627-a9fa-43b8-a06a-15e51c58c4ed_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат. Он не стал глушить автомобиль и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в салон сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.

Ситуация осложнилась тем, что в транспортном средстве в момент угона находились жена и 16-летний сын водителя. Далеко уехать преступнику не удалось — через несколько метров он не справился с управлением и врезался в здание.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев заведённую машину, задержанный решил покататься на ней. Его поместили под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает Башкортостан 24.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об инциденте правоохранителям сообщил 32-летний москвич.