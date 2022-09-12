«ВКонтакте» запустила новое приложение для спортивных челленджей

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» разработала новое мини-приложение «Бег» внутри платформы «Здоровье», которое помогает вести здоровый образ жизни. Пользователи могут общаться друг с другом, объединяться в сообщества и принимать участие в онлайн-соревнованиях по бегу. Директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева объяснила, что источником вдохновения при создании «Бега» послужило раннее выпущенное приложение «Шаги», которое очень понравилось пользователям.

Теперь пришла пора ускоряться — не только ходить, но и бегать вместе. Сегодня мы предлагаем людям следить за своими спортивными достижениями, попутно создавая вокруг этого процесса прочное комьюнити. Делиться достижениями, соревноваться с друзьями, собираться в группы, договариваться о совместных тренировках — всё это удобно делать во «ВКонтакте», — рассказала Зибарева.

Фото: Пресс-служба «Вконтакте»

В приложении можно отследить подробную беговую статистику: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории, а также ставить индивидуальные цели, делиться маршрутами и участвовать в массовых «вызовах». Таким образом, с помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории «ВКонтакте».

Ранее пользователи приложения «VK Музыка» смогли узнать, насколько их музыкальный вкус совпадает со вкусами знаменитостей. Для этого 100 музыкантов составили плейлисты со своими любимыми треками, которые можно найти в разделе «100 личных плейлистов». В сервисе доступны подборки треков от Zivert, Сергея Жукова, HammAli & Navai, Клавы Коки, OG Buda, Тимати и многих других звезд.