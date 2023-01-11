Ведущие актеры Москвы сыграют в детском спектакле «В поисках Рождества»

Фото: Огаркова Ирина

«В поисках Рождества»

На сцене Vegas City Hall 14 января пройдет детский музыкальный спектакль «В поисках Рождества», рассказывающий о рождественских обрядах. В постановке будут задействованы ведущие солисты и актеры вокальных, театральных и хореографических школ Московского региона.

«В поисках Рождества» преподнесен в стихотворной форме, постановка сопровождается зрелищными цирковыми номерами, световыми и звуковыми эффектами. Авторы спектакля ставили своей целью не только рассказать детям историю Рождества, но и привить им такие ценности, как любовь к близким, уважение к старшим и ценность дружбы.

В театре на Таганке 24 и 25 февраля состоится премьера сатирической комедии «Лето. Волга. Хмель» по пьесе А. Н. Островского «Горячее сердце». В новом спектакле режиссер Дамир Салимзянов собрал разнообразные типы русского характера, странные, но однозначно положительные. Как рассказал сам режиссер, герои этой пьесы заставят зрителей задуматься — достаточно ли человеку быть просто хорошим, чтобы ему за это прощались все дурные поступки.

До этого стало известно, что на Новой сцене театра на Таганке 28 и 29 января состоится премьера комедии «Черная кошка, белый кот» по одному из самых знаменитых фильмов режиссера Эмира Кустурицы. Постановка расскажет о жизни балканских цыган с помощью классического сюжета, где разлученные возлюбленные преодолевают препятствия на пути к воссоединению. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий перенес действие в пространство цирка, переосмыслив историю с помощью жанра клоунады.