Таганка покажет спектакль по фильму Кустурицы «Черная кошка, белый кот»

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

На Новой сцене Театра на Таганке 28 и 29 января состоится премьера комедии «Черная кошка, белый кот» по одному из самых знаменитых фильмов режиссера Эмира Кустурицы. Постановка расскажет о жизни балканских цыган с помощью классического сюжета, где разлученные возлюбленные преодолевают препятствия на пути к воссоединению. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий перенес действие в пространство цирка, переосмыслив историю с помощью жанра клоунады.

Такое явление как цирк достаточно близко к тому, что мы понимаем, как «цыганское» — дорожная жизнь, замкнутая субкультура, из которой не так то просто вырваться, если ты являешься ее частью. Мир «ЧКБК» бесспорно веселый, колоритный, но, если представить, что вы в нём живете, а не просто наблюдаете со стороны, вам, скорее всего захочется сбежать. Это, конечно, интересно как экзотика, но прожить так всю жизнь мало кто согласится — парадокс, понятный многим из нас, — рассказал Муравицкий.

Художником-постановщиком стала Мария Трегубова, а музыкальным руководителем — Армен Погосян. В спектакле прозвучит практически вся музыка из фильма — специально для этого был собран оркестр, который выступит в качестве одного из действующих лиц.

Директор миланского театра «Арчимбольди» Джанмарио Лонгони ранее сообщил, что запланированные на конец января балетные постановки «Распутин» с участием российского танцора Сергея Полунина могут отменить из-за поступающих угроз. В интервью газете La Corriera della Sera он выразил негодование из-за того, что люди, посылающие «предупреждения», хотят «заставить замолчать тех, кто не думает так же, как они».