В театре на Таганке состоится премьера комедии «Лето. Волга. Хмель»

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В театре на Таганке 24 и 25 февраля состоится премьера сатирической комедии «Лето. Волга. Хмель» по пьесе А.Н. Островского «Горячее сердце». В новом спектакле режиссер Дамир Салимзянов собрал разнообразные типы русского характера, странные, но однозначно положительные. Как рассказал сам режиссер, герои этой пьесы заставят зрителей задуматься — достаточно ли человеку быть просто хорошим, чтобы ему за это прощались все дурные поступки.

В этой пьесе собраны типы изломов русского характера. С одной стороны, они все странные и не очень положительные, а с другой — их всех жалко, всех можно понять, оправдать каждого фразой «зато человек хороший». Но можно ли простить все дурные проступки человеку только потому, что у него горячее сердце? Достаточно ли этого для прощения? На эту тему интересно поразмышлять, — рассказал Салимзянов.

В Москве ранее представили новый спектакль Дмитрия Бикбаева «Погружение», одной из тем которого стала «культура отмены». В главных ролях — Екатерина Рокотова, Артем Чилек, Анастасия Байкаева и другие актеры. «Погружение» — авторский проект Открытого театрального пространства «Арт-платформа». Отдельная линия спектакля — рефлексия на тему «культуры отмены», когда любая точка зрения, не совпадающая с современной повесткой и тенденцией, по мнению авторов постановки, «может попасть под бескомпромиссный конвейер по развешиванию ярлыков».