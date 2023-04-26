В России впервые презентовали экономический потенциал новых регионов Новые регионы России представили свой экономический потенциал на выставке «ГОСЗАКАЗ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вход на выставочную экспозицию XVIII Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» в технопарке «Сколково»

В Москве завершилась всероссийская выставка «ГОСЗАКАЗ-2023» — крупнейшее ежегодное отраслевое мероприятие для профессионалов закупок. В форуме приняли участие около 200 компаний из 89 регионов. Впервые в истории страны состоялась объединенная презентация экономического потенциала новых субъектов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Показав свою перспективную продукцию, предприятия и бизнес Донбасса выражают твердое намерение закрепиться на внутреннем рынке, найти контрагентов, стать партнерами государства, отметили организаторы выставки.

На их стендах мы увидели высокоразвитые дискретные производства. Некоторые компании Донбасса уже ведут переговоры о сотрудничестве с крупными российскими заказчиками в рамках промышленной кооперации. Конечно же, у новых территорий есть трудности. Одна из первых — это вхождение в государственную информационную систему «Промышленность». Проблематично пройти сертификацию... Мы наметили множество правильных конструктивных и неотложных задач, — рассказал директор форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» Андрей Садофьев.

Как отметил заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров, отличительной особенностью прошедшего форума стало стремление его участников сделать акцент на импортозамещении.

Практически на каждом стенде говорилось о том, что освобождаются рыночные ниши. Их можно и нужно занимать. Есть конкретные образцы продукции, которые пусть не до конца, но существенно локализованы. Производители видят возможность работать с государственными заказчиками и рассчитывают на то, что государство будет формировать спрос, — подчеркнул Алексей Лавров.

На форуме озвучили статистику Федерального казначейства, согласно которой, рост объемов контрактации в прошлом году составил почти 12 трлн рублей. Организаторы напомнили, что это деньги, которые ушли в предприятия, в бизнес, в технологии, и такая тенденция является хорошим сигналом для российской экономики.

Ранее в Минфине рассказали, что следует изменить в системе госзакупок, чтобы повысить эффективность импортозамещения. Систему необходимо сделать проще, прозрачнее, понятнее для поставщиков и заказчиков.