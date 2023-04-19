В Минфине рассказали, что следует изменить в системе госзакупок Замминистра финансов Лавров призвал повысить эффективность системы импортозамещения

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В России необходимо повышать эффективность системы импортозамещения, заявил NEWS.ru заместитель министра финансов России Алексей Лавров на XVIII Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ». Он уточнил, что следует сделать систему более прозрачной и понятной.

Мы считаем правильным еще больше повысить эффективность системы импортозамещения: сделать ее проще, прозрачнее, понятнее для поставщиков и заказчиков, — сказал Лавров.

По его словам, действующую сейчас ценовую преференцию в 15% для евразийских товаров по определенному перечню предлагается распространить абсолютно на всю продукцию без введения отдельного перечня. Лавров отметил, что есть и другие предложения в этой сфере, которые будут обсуждаться с Минпромторгом и всеми заинтересованными ведомствами.

Считаем совершенно правильным проект сенаторов по упрощению и ускорению закупок за счет увеличения возможностей использования запросов котировок электронных магазинов. Самые понятные, самые быстрые, самые конкурентные, несложные для реализации процедуры, на которых должна основываться работа большинства заказчиков, — добавил замминистра.

Лавров отметил, что в 2022 году, как и в предыдущие два года во время пандемии, система закупок устойчиво справлялась со своей задачей. Она превращала бюджетные деньги в необходимые государственным заказчикам товары и услуги и без сбоев переводила деньги в экономику, пояснил замминистра. Он подчеркнул, что в стране не было роста досрочных расторжений контрактов, просрочек, штрафов, невыполнения контрактов. По его словам, сейчас объемы закупок возрастают.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок. По его словам, правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета страны.