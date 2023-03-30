Российская электроника получила преимущество при госзакупках Мишустин заявил, что электроника с отечественными процессорами получит преимущество при госзакупках

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Электроника с отечественными процессорами получит преимущество при проведении госзакупок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании кабмина. По его словам, таким образом, правительство продолжает работу по обеспечению технологического суверенитета.

Подписано постановление, которое дает преимущество отечественной электронике с российскими процессорами в ходе закупок для государственных и муниципальных нужд, — сообщил Мишустин.

Он добавил, что если на российской технике будут установлены компоненты иностранного производства, то она будет считаться продукцией «второго уровня» и станет закупаться только в случае отсутствия предложений по продукции «первого уровня».

Ранее разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что отечественные разработчики пока не очень готовы к тому, чтобы все время работать над новыми версиями создаваемого в стране программного обеспечения. По его словам, конкурентоспособные IT-продукты могут появиться в стране, но на это уйдет не менее трех лет. При этом, отметил он, неизвестно, хватит ли на это времени, сил и денег.