В России захотели создать звуковую карту регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рамках форума «Сильные идеи нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, был предложен проект «Слушай Россию». В рамках него предлагается создать звуковую карту страны. Банком мелодий сможет воспользоваться любой желающий, от режиссера, которому нужны определенные звуки для съемок, до туристов, которые хотят познакомиться с историей края.

Автор проекта, режиссер театра и кино Ева Валиева отмечает, что проект также направлен на выполнение просветительских функций. В лабораторию «Слушай Россию» планируется включить обучающие блоки по операторскому и композиторскому мастерству. По мнению создательницы, во многих регионах не хватает возможностей для творческого развития, из-за чего у специалистов возникают проблемы с презентацией своего региона и недостаток компетенций.

Наш проект направлен на исследование звукового ландшафта страны и повышение профессионального уровня региональных специалистов в сфере операторского и композиторского мастерства. Региональные композиторы под руководством профессиональных мастеров-кураторов исследуют звуковой ландшафт и собирают звуки региона — уникальные звуки среды, природы, города, фольклорные образцы, речь жителей, далее создают на их основе музыкальные композиции. А региональные операторы снимают на эти композиции фильмы, — отметила Валиева.

В рамках форума авторы инициативы ищут партнера для создания сайта-аудихостинга, где будут размещены композиции и фильмы. В пилотной версии проект уже запущен в Архангельске и Сыктывкаре. Команда получила 12 музыкальных треков, 11 фильмов и звуковые архивы, подготовленные участниками. Создатели хотят встроить проект в федеральные программы и сделать его общероссийским.

Прием заявок для россиян на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс, ранее продлили до 21 мая включительно. В топ-5 регионов по количеству предложенных инициатив вошли Башкирия, Самарская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.