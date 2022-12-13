В Подмосковье наградили лауреатов премии Digital Leaders 2022

Фото: Пресс-служба Digital Leaders

В Подмосковье подвели итоги ежегодной премии Digital Leaders 2022 и наградили ряд компаний, которые осуществляют digital-трансформацию в самых разных областях — от сферы финансов до ретейла. В этом году экспертное жюри выделило цифровые решения таких компаний, как «СберОбразование», ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, «Инвитро», «Пятерочка», «Финам». «Право.ру», СДЭК, Tomoru, Абсолют Банк, «РИВЦ-Пулково», «Россети Центр», «Капитал Лайф Страхование Жизни» и «Иннотех».

В первый день мероприятия прошел форум Digital Leaders 2022, в рамках которого состоялись две сессии — «Digital-трансформация: операционная модель бизнеса» и «Digital-трансформация: лучший клиентский опыт». На первой сессии обсуждались вопросы изменения бизнес-процессов внутри компаний. Банк ВТБ, HR-платформа «Пульс» и Pravo Tech поделились с участниками сессии результатами экспериментов в области оптимизации расходов, сокращения временных затрат и экономии внутренних ресурсов.

В ходе сессии о лучшем клиентском опыте прошло обсуждение самых актуальных вопросов из области взаимодействия бизнеса и клиента. Своим опытом с участниками форума поделились представители таких компаний, как СДЭК, Газпромбанк, «Открытие Инвестиции» и другие.

Под конец первого дня мероприятия также прошла панельная дискуссия «Влияние диджитализации на бизнес и арт-экономику». На ней эксперты в области NFT, монетизации виртуальных объектов и метавселенных и цифровизации искусства рассказали о перспективах перехода человечества к существованию в цифровой среде.

В Подмосковье ранее подвели итоги XII премии «Время инноваций». В 2022 году экспертное жюри наградило за лучшие решения такие компании, как РЖД, Газпромбанк, «Финам», Сбербанк, «ЛЕНТА», МТС и Высшая школа экономики. Церемония награждения лауреатов прошла на второй день мероприятия. В первый день мероприятия также прошел форум «Время инноваций», который объединил в рамках дискуссий представителей разных сфер экономики и бизнеса России.