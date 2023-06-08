В Москве открылся туристический форум «Путешествуй!»

Фото: rustravelforum.com

Торжественная церемония открытия Третьего Российского туристического форума «Путешествуй!»

В Москве состоялось открытие Российского туристического форума «Путешествуй!», организованного при поддержке Фонда Росконгресс. В рамках торжественной части к участникам обратился заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он рассказал, что свой туристический потенциал в рамках форума представят около 60 российских регионов и несколько дружественных стран, таких как Киргизия, Куба и Узбекистан.

Многие главы регионов принимают личное участие в работе форума, коллеги понимают важность развития туристической сферы, которая объединяет более 50 отраслей и стимулирует рост реальных экономик. Традиционно форум «Путешествуй!» является также дискуссионной площадкой для ведущих экспертов отрасли. По итогам работы мы все ждем от вас предложений по развитию нашего внутреннего туризма, — отметил Чернышенко.

Он также назвал одной из главных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед бизнесом и властями, ускоренное развитие туристической инфраструктуры и создание комфортных условий отдыха. Чернышенко заявил, что в этом году из федерального бюджета планируется выделить 50 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на развитие курортов, поддержку предпринимательских инициатив, строительство национальных туристических маршрутов и обеспечение школьников и молодежь бесплатными поездками.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков назвал туризм отраслью, которая привлекает внимание органов власти и бизнеса. Он пообещал поддержку форуму со стороны министерства. По его словам, стратегические решения, которые будут приняты в ближайшее время, должны заложить фундамент для дальнейшего прорывного результата в отрасли.

Директор Фонда Александр Стуглев подчеркнул, что в этом году форум вырос как площадка для делового общения и интересное мероприятие для путешественников. В 2023 году «Путешествуй!» дополнили специальными сессиями в рамках делового сотрудничества с Дальним Востоком. Кроме того, важной темой сессий стало развитие автомобильного туризма. Стуглев подчеркнул, что для этого требуется новое законодательство в сфере путешествий, чтобы обеспечить комфорт и удобство россиян.

После торжественной церемонии состоялась пленарная сессия «Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения». Спикеры обсуждают ключевые задачи по развитию внутреннего туризма в ближайшие годы, меры государственной поддержки, финансирование и новые подходы к развитию.

Ранее стало известно, что частью деловой программы форума «Путешествуй!» станут дни молодежи, направленные на развитие научно-популярного туризма. Они состоятся 10 и 11 июня и будут включать тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления.