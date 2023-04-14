Дни молодежи станут частью программы форума «Путешествуй!»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Посетители на выставке перед открытием туристического форума «Путешествуй!» на ВДНХ, 2022 год

В Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня 2023 года при поддержке Фонда Росконгресс пройдет форум «Путешествуй!», в ходе которого обсудят развитие туристической отрасли в России. В рамках мероприятия в этом году частью деловой программы станут дни молодежи, направленные на развитие научно-популярного туризма. Они состоятся 10 и 11 июня и будут включать тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления. Молодые люди могут подать заявку на участие на сайте мероприятия. На данный момент также проводится распределение мест на фестивальной площадке.

10 июня молодежь, решившая связать свою карьеру с туризмом, сможет поучаствовать в обсуждении эффективности программ поддержки школ в сфере путешествий, развития отрасли и перспектив. В рамках сессий выступят представители федеральных органов государственной власти и региональных туристических администраций, вузов и туроператоров. Кроме того, в этот день пройдет образовательный марафон.

11 июня посетители смогут ближе познакомиться с созданными для них турпродуктами. Они также смогут ознакомиться с обучающим контентом по предпринимательству, развитию собственных блогов, а также созданию турпродуктов.

Ранее стала известна архитектура программы форума «Путешествуй!». В 2023 году она включает шесть блоков: государство, инвестиции, инфраструктура, технологии, дни молодежи и международный трек. В рамках деловой программы мероприятия рассмотрят вопросы привлечения инвестиций, государственно-частное партнерство, развитие придорожного сервиса и отдельных видов туризма с акцентом на автопутешествия.