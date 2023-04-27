В Москве откроется крупный ландшафтный парк с летним кинотеатром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве 29 апреля откроется крупный ландшафтный парк «Остров Мечты», где посетителям предложат разнообразные форматы отдыха: от активностей в вейк-парке до спокойного времяпрепровождения на верандах. Парк будет открыт с 10:00 до 23:00 ежедневно. Гости ландшафтного парка смогут взять напрокат спортивное оборудование, инвентарь, отдохнуть на шезлонгах и в гамаках, а также посмотреть фильмы в летнем кинотеатре. Вход на территорию будет свободный.

Ландшафтный парк «Остров Мечты» занимает 44 га. Для посетителей будут доступны занятия по вейкбордингу, катание на сапбордах, уроки судовождения и аренда катеров. В парке оборудованы пять спортивных площадок и пять столов для настольного тенниса.

Гамаки и лежаки установят у водной эспланады с фонтанами в южной части парка и в видовой зоне у берега Москвы-реки в северной части. Летний кинотеатр возобновит работу с 29 мая. Купить билеты можно будет на официальном сайте парка, а также в кассах.

Московский парк развлечений «Остров Мечты» 1 мая представит посетителям семь новых персонажей. Дримчики, оранжевые треугольники, созданные благодаря логотипу, станут символами парка. Вместе с новыми героями гости «Острова Мечты» смогут принять участие в конкурсах, играх и творческих мастер-классах.