В городах России определили лидеров креативной индустрии

Фото: Пресс-служба Silver Mercury

Премия Silver Mercury Regions определила лидеров креативной индустрии в Приволжском и Северо-Западном округах, став трамплином для локальных агентств. Мероприятия прошли в Казани и Санкт-Петербурге.

В России порядка 50 тысяч рекламных агентств. И они находятся не только в Москве. Именно поэтому мы и запустили Silver Mercury Regions — это не просто форум или фестиваль, не просто премия, а часть целой экосистемы креативных и маркетинговых коммуникаций, — отметил президент Silver Mercury Михаил Симонов.

Золотыми лауреатами в Казани стали «Ребрендинг коммуникационного агентства Promo S», «Казань — с заботой о любви», «Сохранили и приумножили, делимся с вами!», «ИИшница», «Тяжелое производство — легкий контент», арт-программа «КАМ-ОН» и пространство цифрового гостеприимства «Будь как дома!».

На деловой программе и очной защите проектов были отобраны лучшие проекты в шорт-лист. Победители автоматически проходят во второй этап SM Awards в Москве. В Санкт-Петербурге на конференции обсудили B2B-коммуникации, тренды интернет-рекламы и законодательные рамки.

Ранее в Москве 11 апреля состоялась закрытая презентация ребрендинга фестиваля рекламы и маркетинга Silver Mercury для партнеров и лидеров мнений. Теперь фестиваль позиционирует себя как экосистему креативных коммуникаций, которая включает суббренды и новые форматы.