Россияне предложили более тысячи идей по технологическому развитию страны

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, россияне предложили более 1,3 тысячи идей по направлению «Национальная технологическая инициатива». По направлению «Цифровые сервисы» было представлено более 1,5 тысячи проектов. Среди них есть решения по выводу спутников на низкую орбиту Земли, а также по созданию специальных вычислителей для большого объема данных.

Житель Подмосковья Вячеслав Темкин представил сразу два проекта: «Ионные двигатели для низкого космоса до 200 км, использующие газы верхней атмосферы в качестве рабочего тела» по направлению НТИ и «Создание отечественного спецвычислителя на волновой среде» по направлению «Цифровые сервисы». В первом проекте автор идеи предлагает использовать электромагнитные ионные ловушки открытого типа, которые позволят долгое время удерживать спутник на высоте 150–200 км.

Их варианты в большей степени отработаны на стендовом оборудовании, и получены хорошие результаты, позволяющие заявить о перспективности технологии для создания ионных двигателей нового поколения для низкого космоса, — отмечает Темкин.

По его словам, освоение низкого космоса повысит уровень России на рынке услуг. Спутники на низкой высоте смогут покрывать связью малонаселенные территории, улучшить качество навигации и обеспечить эффективное дистанционное зондирование Земли.

В рамках второго проекта специализированные вычислители нового типа на волновой среде смогут восполнить мощности в системах распознавания объектов и в десять раз повысить скорость обработки транзакций. Темкин отмечает, что новая разработка позволит сократить потребление энергии и будет совместима с цифровыми процессорами. Такие вычислители смогут использоваться для видеомониторинга без участия человека, а также станут основой создания радиолокационных систем, обеспечивающих получение высококачественных изображений.

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