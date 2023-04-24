Россиян познакомят с туристическим потенциалом Ростовской области Ростовская область станет участником форума «Путешествуй!»

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Вид на Ростовский Кремль

В Москве на ВДНХ с 8 по 11 июня 2023 года при поддержке Фонда Росконгресс пройдет форум «Путешествуй!», одним из участников которого станет Ростовская область. В рамках мероприятия посетители смогут ознакомиться с туристической инфраструктурой региона, а также с достижениями в области туризма, которые подтверждаются многочисленными всероссийскими рейтингами и наградами.

На форуме при поддержке министерства экономического развития Ростовской области на площадке будут работать представители турбизнеса, которые расскажут посетителям о популярных и уникальных маршрутах для путешественников в регионе. Гостей обещают встречать с традиционным для местных жителей радушием.

В этом году Ростовская область вошла в тройку лидеров в номинации «Территория гастрономического туризма» в рамках Russian Travel Awards. Регион занял в конкурсе второе место.

Ранее стало известно, что в рамках мероприятия в этом году частью деловой программы станут дни молодежи, направленные на развитие научно-популярного туризма. Они состоятся 10 и 11 июня и будут включать тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления. На данный момент также проводится распределение мест на фестивальной площадке.