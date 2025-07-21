Программу форума «Острова устойчивого развития» представили в Москве

В Москве презентовали деловую программу Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который проведут с 1 по 2 августа в Сахалинской области. Мероприятие состоится в качестве выездной площадки ВЭФ-2025 на новой площадке «Сахалин Экспо» дронопорта «Пушистый».

Форум включит в программу серию тематических обсуждений по актуальным вопросам экологии и климатической политики. Центральным мероприятием станет пленарное заседание «Россия на пути к низкоуглеродному будущему», где будут рассмотрены стратегии перехода к зеленой экономике.

Для гостей организуют сессии по ключевым экологическим вопросам: адаптации к климатическим изменениям и внедрению природосберегающих бизнес-моделей. Также участники обсудят вклад БРИКС в экологическую политику, перспективы международного научного сотрудничества и стратегии снижения углеродных выбросов.

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Москве 18 июля состоялась пресс-конференция на тему проведения Международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект». В рамках мероприятия участникам рассказали о направлениях деловой программы форума.