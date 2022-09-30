Премьера документального сериала о певице ZIVERT состоится в октябре

Фото: Пресс-служба KION

Российская певица Zivert

Онлайн-кинотеатр KION сообщил о премьере документального сериала ZIVERT Do for love режиссера Азата Григоряна. Проект расскажет историю знаменитой российской поп-певицы Zivert, которая раньше была флористом и танцовщицей, но однажды поняла, что хочет заниматься только музыкой.

История Зиверт уникальна. <...> Отделить её личность от творчества невозможно. Поэтому мы снимали наш фильм в режиме наблюдения, следовали за Юлей по пятам в течение двух месяцев на гастролях, дома, на репетициях и так далее. В фильме мы постараемся ответить на вопрос, как найти себя в условиях, когда окружающее пространство диктует тебе то, кем ты, по его мнению, должен быть, и что надо сделать, чтобы найти себя и кайфовать от жизни даже тогда, когда в ней очень много сложностей, — рассказал Григорян.

В документальном сериале певица предстанет перед зрителями не просто той самой Zivert, исполнительницей суперхитов Life и Beverly Hills, но и обычной девушкой Юлей, рискнувшей начать музыкальную карьеру.

KION ранее объявил о начале съемок второго сезона сериала «Почка», главную роль в котором исполнит Любовь Аксенова. В проекте также примут участие Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко и Янина Лакоба. Авторская группа осталась прежней: над сценарием работали Елизавета Тихонова и Мария Шульгина, которая снова выступит и как режиссер проекта.