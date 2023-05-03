«Остров Мечты» подготовит большую праздничную программу ко Дню Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный вход парка развлечений «Остров мечты»

В Москве в парке развлечений «Остров Мечты» в городском променаде подготовлена большая праздничная программа ко Дню Победы. 9 мая посетителей ждут выступления музыкальных коллективов, несколько мастер-классов для детей и взрослых, тематическая фотозона, а также отправка поздравительных открыток. Вход на мероприятие свободный.

С 12:00 до 18:00 на центральной площади «Москва» посетители смогут послушать песни военных лет, а также отправить поздравительную открытку с помощью специального почтового ящика. В 14:00 состоится мастер-класс по созданию гвоздики из бумаги, в 15:00 — занятия по сборке различных моделей военной техники. В 16:00 у детей будет возможность сделать самодельные открытки вместе с аниматорами, а в 17:00 пройдут сразу два мастер-класса: по созданию венков из полевых цветов и журавлей из бумаги в технике «оригами».

Весь день посетители смогут сделать фотографию в зоне арт-объекта, который создадут самостоятельно. Любой желающий сможет прикрепить бумажного журавлика и написать свои пожелания в фотозоне.

Ранее стало известно, что в России отменили акцию «Бессмертный полк», которую традиционно проводили в День Победы. Вместо шествия организаторы предлагают проводить памятные мероприятия в других форматах.