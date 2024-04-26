«Остров Мечты» откроет летний сезон к началу мая

Фото: Пресс-служба «Остров Мечты»

Ландшафтный парк «Остров Мечты» откроет для посетителей летний сезон 28 апреля. Гости парка смогут отдохнуть на открытых верандах кафе и прогуляться по цветущим аллеям. Тех, кто любит спокойный отдых, ждут более 100 гамаков и шезлонгов из натуральных материалов.

На Центральной аллее «Острова Мечты» начнут свою работу пять фонтанов, а в южном ландшафтном парке запустят каскад из декоративных водоемов с фонтанами площадью 4900 кв. м. Для активного отдыха гостям будут доступны настольный теннис и прогулки на самокатах и велосипедах по специальным оборудованным дорожкам.

К летнему сезону в парке высадят более 20 тысяч декоративных растений. Также ожидается цветение лип и яблонь, которые посадили в парке два года назад во время фестиваля «День Индии».

Ранее сообщалось, что «Остров Мечты» отметит День Победы специальной праздничной программой. 9 мая с 12:00 до 18:00 гости южного ландшафтного парка смогут познакомиться с настоящей боевой техникой, послушать песни военных лет и попробовать блюда полевой кухни.

Откроется программа барабанным шоу в исполнении современного оркестра, затем пройдет техника времен Великой Отечественной войны, включая легендарные танк Т-70 и грузовик ГАЗ-АА «Полуторка».