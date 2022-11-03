Названа дата премьеры нового сезона сериала «Тест на беременность» Премьера нового сезона сериала «Тест на беременность» состоится 16 ноября в KION

Фото: Пресс-служба KION

Премьера нового сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 16 ноября. Сериал рассказывает о жизни врачей и пациенток перинатального центра. Режиссером проекта стал Михаил Вайнберг. После премьеры в KION «Тест на беременность» выйдет в эфире Первого канала.

«Тест на беременность» — это одна из самых сильных российских мелодрам, рассказывающая о повседневной жизни врачей, людей, которые каждый день без огласки совершают героические поступки. При этом в сериале они показаны не как карикатурные супергерои, а как обычные живые люди, которые совмещают спасение жизней других людей с устройством своих собственных, — рассказал продюсер и генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин.

Главные роли в новом сезоне «Теста на беременность» исполнили актриса Светлана Иванова, известная по участию в проектах «Обоюдное согласие» и «Триггер», а также певица и актриса Кристина Орбакайте, исполнившая роль главврача Нины Артамоновой. Помимо этого, в сериале снялись Александр Яцко, Евгений Пронин, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Сергей Комаров и Кирилл Гребенщиков.

Первый сезон «Теста на беременность» вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй — в 2019. За годы сериал приобрел большую аудиторию поклонников — проект стабильно показывает хорошие рейтинги и входит в топ лучших российских и иностранных сериалов.

Онлайн-кинотеатр KION ранее выпустил трейлер по случаю скорой премьеры остросюжетного детективного сериала «Переговорщик», главную роль в котором исполнил Кирилл Пирогов. Это сериал об уникальном специалисте, который способен решить практически любой конфликт методом переговоров. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген, а одним из авторов сценария и продюсером — Олег Маловичко. Производством сериала занималась продюсерская компания «Среда». Премьера на KION состоится 3 ноября.