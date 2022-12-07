Названа дата онлайн-премьеры драмы «Плотник» Онлайн-премьера драмы «Плотник» состоится 9 декабря в KION

Фото: KION

Премьера драмы «Плотник» состоится в онлайн-кинотеатре KION 9 декабря. Картина впервые была показана на фестивале «Окно в Европу» и получила там приз зрительских симпатий. Главные роли в ленте режиссера Авдотьи Смирновой сыграли Анна Рыцарева, Сергей Уманов и Алексей Филимонов. Генеральный продюсер KION Игорь Мишин сообщил, что зрители онлайн-кинотеатра проявляют интерес к фестивальному кино, в котором речь идет о социально важных темах.

Мы гордимся тем, что авторское фестивальное кино вызывает у зрителей KION большой интерес. Поддержка авторов, говорящих на социально важные темы, для нас является делом, которое помогает развитию. Фильм «Плотник» под новым углом смотрит на проблему детских болезней: есть немало фильмов о том, как с ними справляются или не справляются матери, и совсем немного — о том, как это переживают отцы, — заявил Мишин.

Производством проекта занималась кинокомпания Hype Film в сотрудничестве с онлайн-кинотеатром KION. Картина была создана при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Кинопрайм».

KION ранее составил подборку фильмов о ценности родственных связей, которые можно смотреть вместе с родителями. В их число вошли «Чудо», «Наши соседи Ямада», «Минари», «Семейка Аддамс», «Джуманджи: зов джунглей» и «Приключения Паддингтона».