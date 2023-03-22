Проблемы развития ИИ в России обсудят на конференции в НИУ ВШЭ

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В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в Москве с 4 по 14 апреля пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В рамках сессий обсудят развитие искусственного интеллекта в России, влияние антироссийских санкций на экономику, проблемы внутренней миграции, меры поддержки семей с детьми, а также развитие малого и среднего бизнеса. В конференции примут участие представители администрации президента, правительства России, а также главы регионов. На сессиях будут присутствовать члены международных организаций и иностранных компаний.

В рамках конференции пройдет пленарное заседание, специальные сессии и круглые столы. Докладчики смогут выступить на мероприятии в очном формате или дистанционно. Все сессии также будут переводиться на английский язык. В рамках конференции заявлено 24 тематических направления.

Ясинская конференция считается одной из крупнейших по количеству участников. Ежегодно обсудить актуальные проблемы экономики, демографии, социальной сферы, здравоохранения и образования собирается более 1700 человек.

Ранее в рамках форума «Билет в будущее» прошло обсуждение внедрения профориентационного минимума в российских школах. Свое мнение выразили заслуженные педагоги России. На мероприятии также подняли вопросы о развитии личности в системе государственной поддержки профориентации.