Московский театр «Модерн» открыл новый театральный сезон

Московский драматический театр «Модерн» официально открыл новый 38-й театральный сезон. Художественный руководитель Юрий Грымов в ходе традиционной встречи с труппой рассказал, что в этом сезоне к актерам присоединится заслуженный артист РФ Дмитрий Бозин.

Театр «Модерн» для меня один из самых вдохновенных театров, потому что находится на территории эксперимента, исследует темы, которые мало кто затрагивает, и мне нравится масштаб мышления Юрия Грымова, — объяснил свое решение сам актер.

Кроме того, в качестве приглашенных актрис введены Анна Нахапетова и Людмила Погорелова. Худрук театра отметил, что это удивительное приобретение для «Модерна».

В новом сезоне театр представит спектакль «Ночь в Лиссабоне» по мотивам одноименного бестселлера. Кроме того, 25 и 26 октября состоится премьера постановки «Цветы для Элджернона. 30 лет спустя». Спектакль станет авторским продолжением истории писателя Дэниела Киза.

Анонсирована и новая музыкальная постановка для детей «Рапунцель». В пресс-службе театра также отметили, что спектакль-кино «Война и мир. Русский Пьер», созданный на основе театральной постановки Грымова с участием хора им. А.В. Свешникова, с октября будет доступен для зрителей на всех онлайн платформах.

В театре «Модерн» 18 июня состоялся показ спектакля «Петр I» — эмоциональной драмы о власти, одиночестве и цене великой истории. Постановка режиссера Грымова переосмысляет фигуру императора как трагического героя.