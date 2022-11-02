Лучшие IT-специалисты России спрогнозируют маршруты пассажиров метро Москвы В Амурской области стартовал чемпионат по ИИ, где спрогнозируют маршруты пассажиров метро Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

1 ноября в Амурской области стартовал 24-й региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Целый месяц участники соревнования из всех регионов России будут разрабатывать алгоритм по прогнозированию длительности маршрутов пассажиров для московского метро. Организатором чемпионата выступает Министерство экономического развития РФ. Оператором проекта стала президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Комплексный подход к пользовательскому сервису, в особенности такому унифицированному по параметру целевой аудитории, как приложение Московского метрополитена, подразумевает тщательную проработку каждого элемента, чтобы вытащить наружу квинтэссенцию полезности. В задаче чемпионата Амурской области участники получили возможность доработать сервис, которым ежедневно пользуются миллионы людей, — разработать механизм предсказания и оптимизации маршрутов на базе истории прошлых поездок. Подобные алгоритмы для транспортной инфраструктуры решают проблему управления пассажиропотоками в условиях повышения нагрузки, открытия новых станций и реконструкции старых, — отметила руководитель всероссийских и региональных чемпионатов проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» Татьяна Голубовская.

Чемпионат по информационным технологиям и искусственному интеллекту — это индивидуальное соревнование для программистов, в рамках которого участники могут решить актуальную для страны и бизнеса задачу. В 2022 году решения задач чемпионатов особенно необходимы: IT-приоритетом стало импортозамещение программного обеспечения и электронной техники, инфраструктуры и облачных хранилищ, а главным инструментом их достижения становится искусственный интеллект.

В церемонии открытия чемпионата приняли участие представители постановщиков задачи, вузов и правительства Амурской области, а также организаторы проекта. «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» — самый масштабный в России проект для IT-специалистов.

26 октября первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов сообщил о старте третьего всероссийского чемпионата проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Участники в течение месяца обучения в онлайн-формате создадут рабочие решения для АНО ВО «Университет Иннополис», АО «Международный аэропорт Шереметьево», АО «Почта России» и будут бороться за призовой фонд в 3 млн рублей, призеры получат от 15 до 250 тысяч рублей. В чемпионате примут участие 1111 участников из 74 регионов страны.