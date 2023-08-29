Курсанты программы «Муравьев-Амурский – 2030» примут участие в ВЭФ-2023

Фото: Пресс-служба ВЭФ

Курсанты второго потока образовательной программы подготовки госслужащих «Муравьев-Амурский — 2030» примут участие в мероприятиях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ-2023), организованного Фондом Росконгресс. Форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подчеркнул, что участники образовательной программы занимаются разработкой различных проектов, нацеленных на модернизацию экономики и социальной сферы.

В рамках образовательной программы «Муравьев-Амурский — 2030» участники занимаются разработкой различных проектов, призванных внести существенный вклад в модернизацию экономики, производственной, социальной сфер и других областей. И самое главное, мы уже видим практический результат, — отметил Чекунков.

Основным мероприятием деловой программы ВЭФ-2023 для курсантов станет сессия «Муравьев-Амурский — 2030: новые кадры для больших задач». В ходе нее пройдет обсуждение подходов к реализации госуправления на Дальнем Востоке, а также инновациях в сфере трудоустройства и наставничества.

На встречах с экспертами Минобрнауки, представителями органов власти и бизнеса участники программы проанализируют социально-экономическую ситуацию в регионе. Программа для курсантов включает проведение рабочих встреч с наставниками из числа губернаторов регионов ДФО и ректором Дальневосточного федерального университета — они расскажут о перспективах трудоустройства и проектной деятельности. Образовательная часть будет основана на лекциях, которые прочитают директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов и директор Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай. Отработать навыки участники смогут в рамках игры-симулятора.

Кроме того, запланированы ежедневные тренировки для курсантов. На ВЭФ ожидается подписание четырех соглашений о реализации программы «Муравьев-Амурский — 2030» с Институтом стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Камчатским государственным университетом имени Витуса Беринга, Тихоокеанским государственным университетом и АО «ИнфраВЭБ».

Программа «Муравьев-Амурский — 2030» представляет собой годовую образовательную программу с дальнейшим трудоустройством на госслужбу на два года в ДФО. Курсанты первого потока задействованы в региональных, муниципальных и федеральных органах власти.

Ранее стало известно, что в рамках ВЭФ-2023 пройдет парад парусов. Мероприятие состоится 9–13 сентября в Амурском заливе во Владивостоке. Парад парусов представляет собой серию регат с участием больших учебных парусников, парусных яхт международного и национального класса.