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Украина примет санкции против депутатов Госдумы РФ

Пётр Порошенко twitter.com/Petro Poroshenko

Пётр Порошенко

политика [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны рассмотрит новый пакет санкций против России. Он коснётся большинства депутатов Госдумы.

«Значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от „Единой России“ и ЛДПР, войдут в санкционный список», — сказал Порошенко на заседании СНБО.

Ранее News.ru писал, что правительство Украины инициировало расширение экономических санкций против российских и европейских предприятий, деятельность которых связана с Крымским полуостровом. Ограничительные меры будут применены к фирмам, обеспечивающим работу «Титановых инвестиций» в Армянске. 

Санкции также затронут 14 компаний, снабжающих сырьём заводы военно-промышленного комплекса РФ и участвующих в работе паромной переправы и строительстве Крымского моста.

25 декабря Москва добавила в контрсанкционный список более 200 фамилий и организаций с Украины. В отношении них будут применяться специальные экономические меры. Постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев.


#украина #госдума #санкции
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