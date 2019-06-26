https://static.news.ru/photo/10db6150-97e4-11e9-83f5-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Рябков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия примет военные меры в случае воплощения угроз НАТО в связи с ДРСМД. Пока же заявления альянса по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности представляют собой пропаганду.

Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового общественного мнения. Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся принимать компенсационные меры, — приводит слова замминистра ТАСС.

Этот договор был подписан лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. По его условиям державы обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

Ранее Белый дом заявил о выходе из договора, так как утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение его условий. Кремль обвинения отрицает.

25 июня профильный комитет Сената рекомендовал палате приостановить действие ДРСМД (ранее этот законопроект одобрила Госдума). В этот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вина за односторонний выход Штатов из договора лежит на РФ. Он отметил, что Альянс даёт Москве ещё пять недель, чтобы «одуматься»: вернуться к договору и ликвидировать свои ракеты, нарушающие его положения, писал News.ru.