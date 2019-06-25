https://static.news.ru/photo/953edab8-971b-11e9-b646-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности поддержал законопроект о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он рекомендовал палате одобрить его на пленарном заседании 26 июня.

Документ был внесён президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно его тексту, решение о возобновлении действия договора будет приниматься главой государства.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Этот договор был подписан лидером СССР Михаилом Горбачёвым и президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году. По его условиям державы обязались уничтожить баллистические ракеты наземного базирования средней и малой дальности.

Ранее Белый дом заявил о выходе из договора, так как утверждает, что Россия разрабатывает новые ракеты в нарушение его условий. Кремль обвинения отрицает, писал News.ru.