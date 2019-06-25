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Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.

В частности, глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия готова вернуться к этому соглашению в том случае, если все нарушения со стороны США будут устранены, передаёт РИА Новости . По его мнению, НАТО «слепо следует за логикой Вашингтона», что недопустимо для серьёзной военной организации.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, любезно предоставившего России «еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет», якобы нарушающих положения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, звучит явно не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами этого класса на Россию, — сказал Косачёв.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что, в отличие от США, Россия не планирует полностью выходить из договора. По его мнению, напряжение нагнетает именно американское руководство. Ракета SSC-8, ставшая поводом для нападок, полностью соответствует требованиям документа.

Ранее News.ru писал о том, что Госдума 18 июня приняла закон о приостановлении действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).