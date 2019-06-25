Ультиматум, выдвинутый генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом касательно возвращения РФ к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в российском правительстве расценили как угрозу.

В частности, глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв заявил, что Россия готова вернуться к этому соглашению в том случае, если все нарушения со стороны США будут устранены, передаёт РИА Новости. По его мнению, НАТО «слепо следует за логикой Вашингтона», что недопустимо для серьёзной военной организации.

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, любезно предоставившего России «еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет», якобы нарушающих положения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, звучит явно не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами этого класса на Россию, — сказал Косачёв.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что, в отличие от США, Россия не планирует полностью выходить из договора. По его мнению, напряжение нагнетает именно американское руководство. Ракета SSC-8, ставшая поводом для нападок, полностью соответствует требованиям документа.

Ранее News.ru писал о том, что Госдума 18 июня приняла закон о приостановлении действия Договора между США и СССР о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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