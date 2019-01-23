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РФ подозревает США в отрабатывании технологий РСМД

U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США отрабатывают технологический потенциал ракет средней и меньшей дальности. Соединённые Штаты делают это, по мнению чиновника, под видом противоракетных испытаний.

«Мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний либо одновременно с ними происходит отработка Соединенными Штатами технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещенной по ДРСМД дальности», — заявил он на совместном брифинге МИДа и Минобороны по ракете 9М729.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.


#сша #ракеты #ДРСМД
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