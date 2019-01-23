РФ подозревает США в отрабатывании технологий РСМД

https://news.ru/storage/news/f87ea245d0d37f2ae122f16366323849/d2b01ba4-68fc-45c7-b1ab-5673e8483a69_850.jpg U.S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США отрабатывают технологический потенциал ракет средней и меньшей дальности. Соединённые Штаты делают это, по мнению чиновника, под видом противоракетных испытаний.

«Мы имели и по-прежнему имеем все основания полагать, что под видом противоракетных испытаний либо одновременно с ними происходит отработка Соединенными Штатами технологического потенциала баллистических ракет наземного базирования средней и меньшей, то есть запрещенной по ДРСМД дальности», — заявил он на совместном брифинге МИДа и Минобороны по ракете 9М729.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия заинтересована в сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и будет делать всё для его сохранения, писал News.ru. По словам дипломата, Берлин согласен с тем, что Россия может спасти ДРСМД, поскольку именно она его нарушила.