https://static.news.ru/photo/482efb60-9052-11e9-a943-fa163e074e61_1024.jpg Постоянные члены совбеза РФ Фото: . Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

США примут участие в международной встрече по безопасности, которая пройдёт в Уфе 18–20 июня.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью « Российской газете ». По его словам, американцы не присутствовали на подобных совещаниях несколько последних лет. Приезд одного из директоров аппарата Совета национальной безопасности Штатов уже подтверждён.

Убеждён, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности. Уверен, американские партнёры обеспечат достойное участие своей страны, — подчеркнул Венедиктов.

Он отметил, что в конце месяца состоится встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля. Поэтому уфимский форум обретает новое значение.

Ранее News.ru писал о том, что власти Израиля решили отблагодарить главу Белого дома Дональда Трампа за недавнее признание Голанских высот частью еврейского государства вопреки претензиям на территорию со стороны Сирии.