США примут участие в международной встрече по безопасности, которая пройдёт в Уфе 18–20 июня.
Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов в интервью «
Убеждён, что это конструктивный сигнал Вашингтона о готовности к диалогу по проблемам безопасности. Уверен, американские партнёры обеспечат достойное участие своей страны, — подчеркнул Венедиктов.
Он отметил, что в конце месяца состоится встреча секретарей советов безопасности России, США и Израиля. Поэтому уфимский форум обретает новое значение.
Ранее News.ru писал о том, что власти Израиля решили отблагодарить главу Белого дома Дональда Трампа за недавнее признание Голанских высот частью еврейского государства вопреки претензиям на территорию со стороны Сирии.