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Медведев предложил создать пост замминистра по Арктике

Kremlin Pool/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным предложил создать пост первого замглавы министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику.

В ответ российский лидер выразил согласие с инициативой по введению новой должности.

Помимо этого Путин и Медведев обсудили дальнейшее развитие Дальнего Востока и вопросы, касающиеся внутренней политики Арктической зоны, передаёт Nation News.

Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев посетовал на слишком длинные новогодние праздники. По его словам, в эти дни «страна мало чего создаёт», что вредит её экономике.


#путин #переговоры #ДАЛЬНИЙВОСТОК #медведев #арктика
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