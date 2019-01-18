Медведев предложил создать пост замминистра по Арктике

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время переговоров с президентом Владимиром Путиным предложил создать пост первого замглавы министерства по Дальнему Востоку, ответственного за Арктику.
В ответ российский лидер выразил согласие с инициативой по введению новой должности.
Помимо этого Путин и Медведев обсудили дальнейшее развитие Дальнего Востока и вопросы, касающиеся внутренней политики Арктической зоны, передаёт Nation News.
Ранее глава кабмина Дмитрий Медведев посетовал на слишком длинные новогодние праздники. По его словам, в эти дни «страна мало чего создаёт», что вредит её экономике.