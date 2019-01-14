Медведев недоволен длинными новогодними выходными

Длинные новогодние каникулы негативно сказываются на экономике страны, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. По словам главы кабмина, в течение почти двух недель «страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает».
«У нас праздники очень длинные, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить», — цитирует Медведева «Финмаркет».
Согласно постановлению правительства, в минувшие новогодние праздники россияне отдыхали 10 дней — с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Продолжительный отдых предстоит россиянам и на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 число.
Ранее, как сообщал News.ru, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил разрешить россиянам самим решать, отдыхать им в дни новогодних каникул или работать. Во втором случае эти выходные по мере необходимости можно было бы использовать в течение года.