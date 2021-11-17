Зюганов рассказал о продолжительной «охоте на КПРФ»

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на травлю и «охоту» на его политических союзников. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он утвердил, что предприятие Павла Грудинина «Совхоз имени Ленина» «обложили» рейдеры «в судебной мантии» и «прокурорском мундире».

Продолжается охота на КПРФ, она и не прекращалась. Ловят, задерживают, сажают. После выборов уже 106 человек арестовали, кому 10, кому 20 суток ареста дали, кому штраф впаяли, депутату московской думы впаяли штраф больше 600 тысяч рублей, — высказался Зюганов.

По словам политика, партия готова нести ответственность за противоправные действия своих участников, однако Зюганов считает, что подавляющее большинство санкций в адрес КПРФ ничем не обоснованы. Он подчеркнул, что сейчас партия разбирается в деле рейдеров, которые, по словам политика, обложили народное предприятие члена КПРФ Павла Грудинина «Совхоз имени Ленина».

Просто банда организовалась — кто в судебной мантии, кто в мундире прокурорском. Шайка обложила хозяйство, пытается его захватить и уничтожить, распродать. Оно стоит огромных денег, земля рядом дорогая. В этом районе Ленинском было 15 хозяйств, 14 они уже уничтожили, — пожаловался Зюганов.