Зюганов предложил создать правительство народного доверия

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время партийного пленума 24 октября предложил создать патриотический фронт и правительство народного доверия. По его словам, КПРФ обязана иметь прочную социальную базу в лице рабочего класса городов и сёл, трудовой интеллигенции, «активно опираться на производственные коллективы».
И мы прямо заявляем, что намерены создать своё правительство с целью последовательной защиты трудящихся, достоинства и национальных интересов нашей страны <...>Расширять нужно и «ядерный электорат», и общую поддержку КПРФ в обществе, — заявил политик в своём докладе, подготовленном для пленума.
Зюганов отметил, что перед голосованием за депутатов в Госдуму «широкий народный патриотический фронт — это не предвыборный блок, а политическое объединение с долгосрочными целями». Трансляция пленума
Накануне лидер КПРФ прокомментировал замечание, сделанное главой РФ Владимиром Путиным по поводу интерьера кабинета партийного руководителя. Во время совещания, проходящего по видеосвязи, президент удивился, что видит в рабочем помещении Зюганова потрет Пушкина, а не Ленина. Коммунист объяснил это просто: камера стояла таким образом, что в кадр не попал висевший рядом с изображением великого поэта портрет вождя мирового пролетариата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом Владимиром Путиным сравнил политика Алексея Навального с первым главой России Борисом Ельциным. Такое заявление он сделал в контексте разговора о прошедшем 13 сентября едином дне голосования.