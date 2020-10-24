Зюганов предложил создать правительство народного доверия

https://static.news.ru/photo/40e3f296-15dc-11eb-b490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время партийного пленума 24 октября предложил создать патриотический фронт и правительство народного доверия. По его словам, КПРФ обязана иметь прочную социальную базу в лице рабочего класса городов и сёл, трудовой интеллигенции, «активно опираться на производственные коллективы».

И мы прямо заявляем, что намерены создать своё правительство с целью последовательной защиты трудящихся, достоинства и национальных интересов нашей страны <...>Расширять нужно и «ядерный электорат», и общую поддержку КПРФ в обществе, — заявил политик в своём докладе, подготовленном для пленума.

Зюганов отметил, что перед голосованием за депутатов в Госдуму «широкий народный патриотический фронт — это не предвыборный блок, а политическое объединение с долгосрочными целями». Трансляция пленума ведётся на сайте YouTube.

Накануне лидер КПРФ прокомментировал замечание, сделанное главой РФ Владимиром Путиным по поводу интерьера кабинета партийного руководителя. Во время совещания, проходящего по видеосвязи, президент удивился, что видит в рабочем помещении Зюганова потрет Пушкина, а не Ленина. Коммунист объяснил это просто: камера стояла таким образом, что в кадр не попал висевший рядом с изображением великого поэта портрет вождя мирового пролетариата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с президентом Владимиром Путиным сравнил политика Алексея Навального с первым главой России Борисом Ельциным. Такое заявление он сделал в контексте разговора о прошедшем 13 сентября едином дне голосования.