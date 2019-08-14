В среду, 14 августа, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов оказался в своей стихии. Он клеймил, запугивал и даже заглядывал в будущее. Там он увидел рухнувшую Россию. Правда, тут же уточнил, что предсказаниям его не стоит сильно доверять. Наоборот, их вполне можно опровергнуть. Стоит лишь сделать десять шагов.

Наверное, нет смысла напоминать, как долго и упорно россияне вместе с ещё 14 не менее «идейными» республиками под руководством коммунистов шагали в «светлое будущее». Света в конце туннеля мы, правда, с СССР так и не увидели. Зато увидели развалившуюся империю и донельзя обедневший народ.

Затем всё те же коммунисты, вдруг в одночасье ставшие демократами, предлагали изменить страну за рекордные 500 дней. И опять выяснилось, что шагала Россия не туда. Пошаговые антикризисные инструкции коммунисты (впрочем, как и остальные парламентские силы России) предлагают последние три десятка лет. И при этом не менее регулярно (обливая друг друга избирательными нечистотами) причитают по поводу того, что страна продолжает топтаться на месте. Эксперты, тем временем, на страницах уважаемых изданий пришли к крайне тревожному выводу — россияне перестали доверять всем без исключения политическим силам страны.

Сегодня наши респонденты никаким политическим фигурам не доверяют, не хотят их воспринимать. Единственная зона доверия — гражданские активисты низового уровня... Но если мы говорим о политическом уровне — это «выжженная земля». Говорить о том, что в этой ситуации могут появиться массовые движения с какой-то позитивной повесткой, тем более — движения общенационального уровня, очень сложно. Люди не видят фигур, за которыми могут пойти, — заявил, к примеру, в начале августа в интервью «МК» экономист и социолог Михаил Дмитриев.

А вот Зюганова, похоже, вполне устраивает растянувшаяся на десятилетия пробежка по этому самому выжженному полю. В среду он продолжил своё пошаговое движение, сделав России новое предложение. В действительности Зюганов озвучил три предложения. Но выбрать посоветовал только свой вариант.

Сергей Булкин/News.ru

Первый — давайте продолжим курс «Единой России», который обанкротился давно, и с такими темпами мы рухнем... Второй — силы, которые нам навязывают вариант 90-х годов. Но все сейчас согласны, что это были лихие 90-е, что убили 80 тысяч предприятий, что пустили по миру богатейшую страну, которая входила в тройку самых умных, безопасных и читающих, — критиковал оппонентов Зюганов.

Он же предлагает выбрать «главный вариант» — вариант созидания, поддержки талантливых людей и мирного вывода страны из тяжёлого, системного кризиса, который, по словам главного коммуниста, пока только усугубляется. И тут же напомнил о разработанной его партией программе «10 шагов к достойной жизни».

Стабильность держится на эффективной экономике, на стабильности в Москве и в Ленинграде-Питере; мы сейчас видим, что все эти элементы подвергаются жёсткой атаке, — подчеркнул лидер КПРФ.

Но разве, к примеру, в «Единой России» тоже не предлагают делать ставку на талантливых людей? Разве единороссы также не стремятся созидать, а не рушить? Разве не предлагают все без исключения политические силы сосредоточиться на выводе страны из системного кризиса? Предлагают, советуют и стремятся. Так почему тогда Зюганов уверен в том, что лишь его десять шагов правильные? Возможно, всё же дело не в предложениях, а в тех, кто их озвучивает?