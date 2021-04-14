Жириновский заявил, что Зюганов уйдёт с поста главы КПРФ

https://static.news.ru/photo/bc537398-9d0e-11eb-ab3f-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: kprf.ru

Многолетний лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов вскоре покинет свой пост. Его заменит заместитель председателя ЦК партии Юрий Афонин. Об этом в среду, 14 апреля, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, скоро в КПРФ состоится съезд. На нём будет избран руководитель партии. Вероятнее всего, подчеркнул Жириновский, им станет Афонин, хотя Зюганова будут рекомендовать. Однако тот возьмёт самоотвод, подчеркнул председатель ЛДПР, отметив, что ему в личной беседе это сказал сам Зюганов.

Жириновский заявил, что на съезд КПРФ стоит выставить охрану.

Если Геннадий Андреевич захочет, чтобы он всё-таки был избран, это сегодня знамя коммунистов, — цитирует политика РИА Новости.

Зюганов возглавляет КПРФ с 1993 года.

Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.