https://static.news.ru/photo/ac36107e-9818-11eb-9145-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.

Жириновский уверен, что киевские власти всячески пытаются вызвать реакцию США, чтобы Америка или НАТО объявили ультиматум России. И НАТО вполне может это сделать, так как рядом находится граница с Польшей и Германией, считает лидер ЛДПР. Но воевать НАТО не будет, заявил политик в эфире YouTube-канала «ЛДПР-ТВ».

Вот это Зеленский не понимает. Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины, — заявил Жириновский.

Политик уверен, что на месте Украины появятся базы НАТО. Что касается вооружённых провокаций украинских силовиков, они не останутся незамеченными. Жириновский уверен, что они уже находятся «под прицелом» и вскоре будут уничтожены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в разговоре с журналистами заявил, что власти Украины готовы на серьёзные провокации, чтобы найти весомый повод для обвинений в адрес России. В частности, отметил политик, они могут даже разбомбить Киев или Харьков.